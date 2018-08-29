Модель и экс-участница реалити-шоу Олеся Малибу заявила, что разорвала помолвку со своим женихом Кириллом руки-базуки Терешиным. Девушка сообщила, что у нее есть более достойные кандидаты на руку и сердце.

Модель и экс-участница реалити-шоу ОлесяМалибу заявила, что разорвалапомолвку со своим женихом Кириллом "руки-базуки" Терешиным. Девушка сообщила, что унее есть более достойные кандидаты на руку и сердце.Блогерша разместила важное сообщение насвоей страничке в Instagram.Также Малибу написала и о причинах расставания с "синтоловым качком".По словам Олеси, ей надоело, что пареньговорит про нее гадости."Свадьбы не будет! Короче, пошел "Базука" к чертовой матери,задолбал! Ходит и меня перед другими бабами обзывает в надежде на секс. Я же сним не спала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь!", -заявила гордая модель. По ее словам, она не имеет привычки бегать за мужиками.Она добавила, что у нее есть другие кавалеры.Пост вызвал шквал эмоций вкомментариях. Некоторые подписчики поддержали девушку, другие же написали, чтобыли уверены в том, что парочка никогда не поженится, а их отношения – просто пиар."Солнышко мое! Как я рада, чтоты это поняла. Он тебе не нужен. Брось это ничтожество", "Олеся самая крутая, не расстраивайся!!!", "Олеся онкозел!! Найдешь себе еще", "Простохайпанула, бабок заработала, с кем надо познакомилась и бросила этого идиота.Теперь следующая жертва на очереди. Красава!", "Сыграли на пкублику. А вы всекупились", "Я знал, что свадьбы не будет. Это все было ради хайпа", – высказалисьфолловеры.Несмотря негодование вкомментариях и у Малибу, и у Терешина, изуродованный инъекциями синтола парень поканикак не комментирует разрыв со своей невестой.