Модель и экс-участница реалити-шоу Олеся
Малибу заявила, что разорвала
помолвку со своим женихом Кириллом руки-базуки Терешиным. Девушка сообщила, что у
нее есть более достойные кандидаты на руку и сердце.
Модель и экс-участница реалити-шоу Олеся
Малибу заявила, что разорвала
помолвку со своим женихом Кириллом "руки-базуки" Терешиным. Девушка сообщила, что у
нее есть более достойные кандидаты на руку и сердце.
Блогерша разместила важное сообщение на
своей страничке в Instagram.
Также Малибу написала и о причинах расставания с "синтоловым качком".
По словам Олеси, ей надоело, что парень
говорит про нее гадости.
"Свадьбы не будет! Короче, пошел "Базука" к чертовой матери,
задолбал! Ходит и меня перед другими бабами обзывает в надежде на секс. Я же с
ним не спала, естественно. Наивный, я такое с рук спускать не собираюсь!", -
заявила гордая модель. По ее словам, она не имеет привычки бегать за мужиками.
Она добавила, что у нее есть другие кавалеры.
Пост вызвал шквал эмоций в
комментариях. Некоторые подписчики поддержали девушку, другие же написали, что
были уверены в том, что парочка никогда не поженится, а их отношения – просто пиар.
"Солнышко мое! Как я рада, что
ты это поняла. Он тебе не нужен. Брось это ничтожество", "Олеся самая крутая, не расстраивайся!!!", "Олеся он
козел!! Найдешь себе еще", "Просто
хайпанула, бабок заработала, с кем надо познакомилась и бросила этого идиота.
Теперь следующая жертва на очереди. Красава!", "Сыграли на пкублику. А вы все
купились", "Я знал, что свадьбы не будет. Это все было ради хайпа", – высказались
фолловеры.
Несмотря негодование в
комментариях и у Малибу, и у Терешина, изуродованный инъекциями синтола парень пока
никак не комментирует разрыв со своей невестой.