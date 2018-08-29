Геннадий Зюганов представил в Москве свою новую книгу. По словам лидера КПРФ, в ней он попытался определить важнейшие проблемы, которые мешают развитию России. Зюганов также предложил свой путь выхода из противостояния с Западом. Что такое обновленный социализм, и как он может помочь в борьбе с глобализмом?

Геннадий Зюганов представил в Москве свою новую книгу. По словам лидера КПРФ, в ней он попытался определить важнейшие проблемы, которые мешают развитию России. Зюганов также предложил свой путь выхода из противостояния с Западом. Что такое "обновленный социализм", и как он может помочь в борьбе с глобализмом?Тему глобализма и скрытой в нем угрозы Геннадий Зюганов исследовал 30 лет. Естественно, с марксистских позиций. Лидер КПРФ расценивает глобализм как новый империализм. С классической захватнической идеей."В воздухе снова запахло большой войной, — считает автор книги ''Россия под прицелом глобализма'', председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. — Когда рассуждают легковесно о том, что завтра можно применять ядерное и химическое оружие, я с крайним беспокойством смотрю, что ломается представление у людей, что из себя может представить сама такая война".Идеологами войны за глобальное господство Геннадий Зюганов считает транснациональные бизнес-империи и капитал США. Эти силы направлены против России. Примеры — от Збигнева Бжезинского, с его русофобской доктриной, до современных реалий — военный бюджет США в 15 раз больше российского.Зюганов называет и две главные проблемы в стране — концентрация крупного капитала в частных руках и нехватка квалифицированных кадров. Выход по Зюганову — в новом социализме. "Человечество дальше не может развиваться фрагментарно, оно может развиваться и бороться с проблемами как единое целое, — убежден он. — Ни одна страна не в состоянии решить ни одной большой проблемы в одиночку".Задача России "под прицелом глобализма", по мнению Геннадия Зюганова, — быть сильной и самостоятельной. Издательство предоставило Геннадию Зюганову всего 30 авторских экземпляров книги. Поэтому на пресс-конференции ее не раздавали, но дали полистать: иллюстрации, 380 страниц. Сам Геннадий Зюганов подчеркнул, что попросил книжные магазины не задирать цену, чтобы как можно больше людей смоги купить этот политический бестселлер.