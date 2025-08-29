В стране стартовала эстафета «Огонь жизни». Ее участники пронесут факел в 97 городах России, в том числе и во Владимире. Цель мероприятия – привлечь новых доноров в Федеральный регистр

В стране стартовала эстафета «Огонь жизни». Ее участники пронесут факел в 97 городах России, в том числе и во Владимире. Цель мероприятия – привлечь новых доноров в Федеральный регистр доноров костного мозга, чтобы увеличить шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. На сегодняшний день в Федеральном регистре доноров костного мозга более 470