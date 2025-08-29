Жители города сталкиваются с новой схемой обмана. Мошенники активно пишут в мессенджере Telegram, представляясь работниками городской администрации, чтобы выведать личные данные граждан.

Жители города сталкиваются с новой схемой обмана. Мошенники активно пишут в мессенджере Telegram, представляясь работниками городской администрации, чтобы выведать личные данные граждан. Администрация города официально предупреждает: никто из её сотрудников не обращается к жителям через мессенджеры и никогда не запрашивает конфиденциальную информацию. Подобные сообщения являются действиями мошенников. Не сообщайте свои личные данные незнакомцам! Расскажите об