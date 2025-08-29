С мужчины взыскали 50% пенсии по исполнительному производству.

Во Владимире прокуратура помогла пенсионеру вернуть часть пенсии, которая была списана в счет долга. После удержания на его счету оставалась сумма ниже прожиточного минимума.Как показала проверка, с мужчины взыскали 50% пенсии по исполнительному производству. Поскольку пенсионер не обладал достаточными юридическими знаниями, он не написал заявление в службу судебных приставов о сохранении прожиточного минимума.После вмешательства прокуратуры постановление пристава было отменено, а излишне удержанные средства вернули на счет пенсионера.