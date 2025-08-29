Причиной конфликта стал невыплаченный долг по зарплате.

Во Владимире полиция задержала троих мужчин, которые напали на своего прораба и пытались забрать у него 500 тысяч рублей. Причиной конфликта стал невыплаченный долг по зарплате.Как выяснилось, трое строителей из разных регионов страны — Ставрополья, Дагестана и Подмосковья — работали под руководством потерпевшего. Не получив вовремя деньги, они решили, что прораб их обманывает, и приехали к нему домой во Владимир.Во время нападения мужчины избили прораба, угрожали ему ножами. Потерпевшему удалось убедить нападавших, что деньги находятся в другом месте, и сбежать, после чего он сразу позвонил в полицию. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых, у которых нашли 10 тысяч рублей, ножи и наручники.Полиция проверяет информацию прораба о том, что он сам не получил деньги от заказчика. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», им грозит до 12 лет лишения свободы.