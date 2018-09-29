Полузащитник сборной России и французского Монако Александр Головин прошел обряд посвящения в игроки монегасков. На командном ужине 22-летний россиянин спел песню латвийской группы Brainstorm Ветер. В качестве микрофона он использовал бутылку.

Полузащитник сборной России и французского "Монако" Александр Головин прошел обряд посвящения в игроки монегасков. На командном ужине 22-летний россиянин спел песню латвийской группы Brainstorm "Ветер". В качестве микрофона он использовал бутылку.Выступление Головина было встречено его новыми партнерами по команде аплодисментами.