Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 российская фигуристка Алина Загитова с мировым рекордом одержала победу в предсезонном турнире серии Челленджер, который проходил в немецком Оберстдорфе. Это соревнование является первым в стартовавшем сезоне.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 российская фигуристка Алина Загитова с мировым рекордом одержала победу в предсезонном турнире серии "Челленджер", который проходил в немецком Оберстдорфе. Это соревнование является первым в стартовавшем сезоне.16-летняя россиянка установила сразу два мировых рекорда: в произвольной программе, а также по сумме двух прокатов. По результатам своих выступлений Загитова получила от судей 158,50 и 238,43 балла соответственно. Такое достижение стало наивысшим после обнуления ранних рекордов мира.Для сравнения – занявшая второе место японская фигуристка Маи Михара набрала по сумме двух выступлений 209,22 балла, а замкнувшая тройку лидеров бельгийка Луна Хендрикс получила от судей 204,16 балла.