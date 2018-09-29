Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. По словам спортсменки, ей есть куда стремиться.

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. По словам спортсменки, ей есть куда стремиться.Загитова хорошо оценила свое выступление, отметив, что ей всегда есть куда стремиться. По ее словам, ни одно выступление не может быть идеальным. "Случаются помарки, недочеты. Нужно более раскрепощенно кататься. Думаю, со временем это придет", – объяснила спортсменка Загитова.В новом сезоне юное дарование постарается показывать уверенное катание. Кроме того, Алина будет больше тренироваться и, безусловно, слушать своих тренеров.