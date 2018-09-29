Чемпионка Олимпийских игр-2018 россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в немецком Оберстдорфе, где фигуристка сразу с двумя мировыми рекордами одержала победу в первом турнире сезона.

Чемпионка Олимпийских игр-2018 россиянка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в немецком Оберстдорфе, где фигуристка сразу с двумя мировыми рекордами одержала победу в первом турнире сезона."Оценила бы свое выступление хорошо, но всегда есть куда стремиться, потому что ни один прокат не может быть идеальным. Случаются помарки и недочеты, – приводит слова Загитовой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. – Мне нужно кататься более раскрепощенно, но, думаю, что со временем это придет"."В новом сезоне я постараюсь демонстрировать уверенное катание и в целом кататься в свое удовольствие. Для меня сейчас главное это и чисто катать свои программы. И, конечно, мне нужно слушать своих тренеров и больше тренироваться, ведь количество занятий повышает результат".Напомним, что на прошедшем соревновании в Оберстдорфе Загитова обновила два мировых рекорда: в произвольной программе она набрала 158,50 балла, а по сумме двух прокатов – 238,43. Оба результата ранее не давались ни одной фигуристке.