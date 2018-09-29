Новую многоцелевую подводную лодку с ядерной установкой Индиана класса Виргиния ввели в состав флота США, торжественная церемония прошла в субботу на военной базе в порту Канаверал во Флориде.

Во Флориде ввели в состав флота США новую подводную лодку.Это многоцелевая подводная лодка с ядерной установкой "Индиана" класса "Виргиния"."Индиана" стала 16-й подводной лодкой класса "Виргиния".На ее вооружении стоят крылатые ракеты "Томагавк", торпеды и ракетоторпеды.Торжественная церемония состоялась на военной базе в порту Канаверал. Во время церемонии министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что это подводная лодка – сигнал того, что США сохранит свое превосходство под водой и усилит боеготовность во всех областях, передает РИА Новости.