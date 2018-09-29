Боевики Правого сектора (запрещена в России) захватили еще один храм Украинской православной церкви Московского патриархата. На этот раз в Ивано-Франковской области. Они взломали двери, избили прихожан и настоятеля, сменили все замки.

Тревожные сообщения пришли с Западной Украины. Боевики "Правого сектора" (запрещена в России) захватили еще один храм Украинской православной церкви Московского патриархата. На этот раз в Ивано-Франковской области. Они взломали двери, избили прихожан и настоятеля, сменили все замки. И, похоже, это только начало. Автокефалия, которую посулил украинским раскольникам Константинополь, уже мобилизует радикалов. Чем грозит раскол стране, страшно даже предполагать. Но никакой независимости Киевский патриархат не получит. Он просто меняет хозяина.Греческий язык на литургии в переполненном Свято-Троицком соборе Одессы — это от патриарха Феодора II. Предстоятель Александрийской церкви, второй по чести среди всех православных иерархов, специально приехал на Украину, чтобы поддержать прихожан Московского патриархата."Вы — единственная каноническая православная церковь на Украине. Оставайтесь верными своей церкви, прошу вас перед лицом Христа, — призвал Патриарх Александрийский и Всея Африки Феодор II. — Церковь принадлежит Ему, Он ей управляет, и Господь борется за свою Церковь. И христианин должен в сердце своем держать сокровище православия".А это поселок Богородичное, Ивано-Франковская область на западе Украины. Сельский храм приходит в себя после налета националистов. У одного прихожанина сотрясение мозга, еще у одного перелом руки. "Вот недавний случай в селе Макотерти Ровенской области. "Один местный житель потребовал у настоятеля совершить богослужение для так называемого священника Киевского патриархата. После того как священник отказался, он стал угрожать, что 27-го числа будет последняя служба", — рассказывает протоиерей Виктор Земляной, ответственный за урегулирование межконфессиональных конфликтов Ровенской епархии Украинской православной церкви.Попытки рейдерских захватов храмов Украинской православной церкви участились после намерения Вселенского патриарха Варфоломея объявить в стране автокефалию — независимость религиозной общины. Притом, что сама Украинская православная церковь об автокефалии не просила. Зато просили депутаты Верховной Рады, президент Порошенко и лже-патриарх киевский Филарет, самозваный Михаил Денисенко."Вмешательство государственных органов во внутренние вопросы жизни религиозных организаций в современной Украине зашли чрезвычайно далеко. Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине в случае, если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться", — уверен протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата.Лже-патриарх Филарет не стесняется заявлять, что в случае предоставления автокефалии неканонический Киевский патриархат намерен забрать себе и храмы Украинской православной церкви, и ее главные монастыри — Почаевскую и Киево-Печерскую лавры."Мы уже устали от войны, — признается прихожанка Оксана. — Если будет еще война религиозная, то это, конечно, народ еще более расколет. Поэтому мы надеемся, что все-таки будет принято правильное решение и нас оставят в покое. Мы хотим верить в Бога и ходить в настоящую православную каноническую украинскую церковь. И мы не нуждаемся ни в каких присланных из вне к нам церковных руководителях"."Наша церковь — это не Верховная Рада, — подчеркивает прихожанка Елена. – Мы не политическая структура и у нас нет политических партий. Единая каноническая церковь – это Тело Христово, и мы члены ее. Поэтому раскольники, автокефалы могут присоединиться только к единой канонической православной церкви через покаяние, и мы ждем этого покаяния".Так называемый Киевский патриархат — это группа бывших священников Русской православной церкви. С 1992 года они пытаются создать альтернативную православную церковь, но подавляющее большинство верующих — 13 миллионов прихожан — сохраняют верность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Но шумные разговоры о некоей независимой церкви возникают едва ли не при каждом новом президенте."Никогда никто не скрывал, что все это связано с политическими амбициями украинских лидеров последних лет, — говорит председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. — Это касается не только нынешнего президента. Нынешняя ситуация отличается в худшую сторону тем, что привлечена другая поместная церковь, которая производит те действия, ставящие под угрозу хрупкий религиозный мир на Украине".Константинопольский патриарх, отправив своих епископов на Украину, заявил, что в 1686 году Киевская митрополия передавалась Московскому патриархату временно, и якобы есть подтверждающие это документы. Но триста с лишним лет единство Русской православной церкви никто не оспаривал."Мы собрали сотни листов архивных документов, относящихся к этому процессу и знаем его во всех подробностях. Для нас было очень странным услышать утверждения некоторых представителей Константинопольского патриархата, что анонсированное решение якобы основывается на этих исторических документах", — говорит протоиерей Николай Балашов.Изучить все архивные документы вместе Патриарх Кирилл предлагал коллеге Варфоломею при встрече 31 августа в Стамбуле. Константинопольская сторона это предложение как будто не услышала.Тем временем все остальные поместные православные церкви уже заверили и законного киевского митрополита Онуфрия, и Московского Патриарха Кирилла, что, несмотря ни на какие решения Константинополя, единственной канонической кафедрой Украины по-прежнему считают Украинскую православную церковь Московского патриархата.