Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера заявил, что поручил службам страны оказать содействие РФ в расследовании убийства российских журналистов.

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера заявил, что поручил службам страны оказать содействие РФ в расследовании убийства российских журналистов.Как передает "Интерфакс", об этом глава ЦАР уведомил журналистов на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подчеркнув, что договорился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о взаимодействии правоохранительных органов двух стран.Фостен-Аршанж Туадера отметил, что главная цель расследования – "пролить полный свет на все обстоятельства этого дела".Пока же, по его словам, новых данных о ходе поисков убийц журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилл Радченко, которые прибыли в ЦАР для съемок документального фильма о частных военных компаниях, нет.Съемочная группа была расстреляна в Центральноафриканской республике из засады 31 июля 2018 года. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье "убийство". К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители Организации Объединенных Наций.