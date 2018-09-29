Наверняка многие помнят ещё со школьных уроков географии, что арктические тундры не отличаются большим разнообразием растений. Однако за последние 30 лет, в связи с глобальным потеплением, флора северных широт заметно изменилась.

Наверняка многие помнят ещё со школьных уроков географии, что арктические тундры не отличаются большим разнообразием растений. В северных широтах можно встретить низкорослые кустарники, мхи и некоторые виды травянистых растений.Однако глобальное потепление изменило не только климат, но и облик нашей планеты. Масштабная работа международной команды учёных, которая продлилась 30 лет, показывает, что за этот период арктическая флора заметно изменилась.Средняя высота существующих в Арктике растений увеличилась на семь-восемь сантиметров. Также в северных широтах появились новые виды, которые раньше встречались южнее. Кроме того, растения начинают "захватывать" новые территории, зелёный покров становится всё более обширным, отмечают исследователи.Они изучили в общей сложности 117 арктических регионов на территории Аляски, Канады, России, Исландии и других стран Европы и собрали более 60 тысяч различных показателей.Специалисты отслеживали показатели температуры и влажности, а также следили за углеродными циклами. Также они проверяли состояние почв и измеряли высоту растений, площадь листьев, количество вечнозелёных и древесных растений, размеры семян и так далее.По словам авторов работы, арктический регион – наиболее чувствительное к климатическим изменениям место на планете. От 30 до 50% всех углеродных выбросов оседает в вечной мерзлоте Северного полушария.Между тем высота растений напрямую влияет на углеродный баланс. Чем выше растения, тем больше снега они задерживают, соответственно, на почву его попадает меньше. В результате ускоряется подтаивание вечной мерзлоты и в атмосферу поступает больше "замороженных" ранее парниковых газов.Из-за этого эффект глобального потепления усиливается: словно по спирали запускается новый виток цикла "воздух теплее – растения выше – газов больше"."Мы обнаружили, что увеличение высоты [растений] происходит не на нескольких участках, но почти повсюду в тундре. Если более высокие растения будут продолжать расти с нынешним темпом, высота растительного сообщества может увеличиться на 20-60% к концу века", — рассказывает соавтор работы Анне Бьоркман (Anne Bjorkman) из Зенкенбергского центра изучения биоразнообразия и климата.По её словам, потребуется ещё больше исследований, чтобы понять, как изменяющаяся флора Арктики будет способствовать изменению климата. Однако уже сейчас очевидно, что этот фактор следует использовать при разработке будущих прогностических моделей."Хотя по-прежнему существует много неопределённостей, более высокие растения тундры могут способствовать изменению климата как в Арктике, так и на всей планете в целом", — отметила Бьоркман в интервью BBC.Об этой работе и её итогах рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature. Также подробный отчёт об исследовании команда вела на специально созданном сайте Team Shrub.Кстати, ранее учёные отметили, что не только растения, но и животные в связи с потеплением начинают осваивать Крайний Север.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как озеленение другого безжизненного региона – Сахары – может спасти планету от глобального потепления.