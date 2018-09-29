Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) подтвердила присутствие косовской полиции на севере края и призвала стороны конфликта к спокойствию и сдержанности.

Косовская полиция присутствует в районе Газиводе, Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) это подтвердила и призвала стороны конфликта к сдержанности.В сообщении пресс-службы миссии указывается, что это сотрудники полиции, которые отвечали за защиту президента Косово Хашима Тачи, посещавшего район Зубин-Потока. Миссия KFOR изучает предполагаемое присутствие спецподразделения ROSU и продолжает контролировать ситуацию с помощью вертолетов и патрулей, передает ТАСС.Косовские спецподразделения ROSU покинули северные районы сербского автономного края, заявил глава канцелярии по Косову при кабмине Сербии Марко Джурич. Джурич назвал положение крайне опасным и сравнил его с ситуацией, которая складывалась перед арабо-израильским конфликтом.Джурич осудил призыв представителя ЕС по СМИ Майи Коциянчич к сдержанности в связи с обострением обстановки в Косово, поскольку это не сербы напали сами на себя. Политик подчеркнул, что ничего не стоит ожидать от представителей ЕС.В субботу около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенного Косово (ROSU) заняли позиции вблизи озера при ГЭС "Газиводе" и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края. В Косово объяснили эти действия прогулкой по озеру Тачи.В ответ президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Небойша Стефанович отдали приказы о приведении в полную боеготовность армии и спецподразделений полиции Сербии. Вучич выразил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу "протест из-за безоглядных действий Хашима Тачи и приштинского руководства", передает РИА Новости.