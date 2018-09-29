Первые впечатления о новинках Apple, пятикамерный смартфон LG, беззеркалки Panasonic, уход создателей Instagram и откровенное интервью создателя WhatsApp. О других новостях технологий за эту неделю — в итоговом выпуске программы Вести.net.

Первые впечатления о новинках Apple, пятикамерный смартфон LG, "беззеркалки" Panasonic, уход создателей Instagram и откровенное интервью создателя WhatsApp. О других новостях технологий за эту неделю — в итоговом выпуске программы 33Live.Runet.В этом выпуске:— Ведущий Павел Кушелев делится первыми впечатлениями о новинках Apple. Самой крупной моделью, iPhone Xs Max, практически невозможно пользоваться одной рукой, его батарея живет очень долго, от видео — ощущения почти как от планшета, а процессор гораздо мощнее, чем у iPhone X.— LG выложила короткий ролик со смартфоном V40 ThinQ, который получит три тыловые камеры. Западная пресса утверждает, что фронтальных "глазков" у него будет два. Так, эта модель станем первым в мире смартфоном с пятью объективами. На это указывает и слоган LG: Take Five, или "Держи пять".— Panasonic представила две первые для себя полноформатные беззеркальные камеры, то есть размер их матрицы соответствует пленочному кадру 36х24 мм. Модель S1R будет 47-мегапиксельной, вторая S1 — 24-мп. Ценник ожидается в районе нескольких тысяч долларов. В продаже они появятся к следующему году.— Из Instagram ушли создатели и руководители сервиса — Кевин Систром и Майк Кригер. Говорят, уволиться они решили из-за растущих разногласий с главой Facebook Марком Цукербергом, который купил их стартап еще в 2012 году за $1 миллиард.— Сооснователь мессенджера WhatsApp Брайан Эктон, покинувший Facebook год назад, дал свое первое интервью. Предприниматель признался, что "продал своих пользователей и их приватность", и в деталях рассказал, почему он с партнером Яном Кумом продал мессенджер компании Марка Цукерберга и почему потом ушел из корпорации.