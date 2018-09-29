Истребители-бомбардировщики F-35B совершили историческую первую посадку на палубу крупнейшего британского военного корабля - нового авианосца HMS Queen Elizabeth. Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон назвал это монументальным моментом в достойной военной истории страны, а также свидетельством решимости Британии способствовать миру и предотвращать войну.

Истребители-бомбардировщики F-35B совершили "историческую" первую посадку на палубу крупнейшего британского военного корабля — нового авианосца HMS Queen Elizabeth. Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон назвал это "монументальным моментом в достойной военной истории" страны, а также свидетельством "решимости Британии способствовать миру и предотвращать войну".Предыдущая посадка истребителя на палубу британского авианосца была произведена около восьми лет назад, и прошло уже более 100 лет с того момента, когда британский HMS Argus стал первым авианосцем, способным служить площадкой для безопасного взлета и посадки самолетов Военно-морских сил.Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth был введен в строй в декабре 2017 года, передает РИА Новости. Кораблю предстоит еще 11 недель летных испытаний, которые проходят у восточного побережья США. В глобальных военных операциях авианосец предполагается задействовать с 2021 года, напоминает сайт британского военного ведомства.