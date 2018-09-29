СНГ должно максимально использовать потенциал Договора о зоне свободной торговли, а также расширять расчеты в национальных валютах. К этому своих коллег призвал Владимир Путин. Президент принял участие в Совете глав государств Содружества, который 28 сентября прошел в Душанбе.

СНГ должно максимально использовать потенциал Договора о зоне свободной торговли, а также расширять расчеты в национальных валютах. К этому своих коллег призвал Владимир Путин. Президент принял участие в Совете глав государств Содружества, который 28 сентября прошел в Душанбе. Переговоры в узком и расширенном составах, двусторонние встречи и почти два десятка подписанных документов. Все это — общие итоги саммита.Встреча глав государств начинается не в зале заседаний, а в благоухающем парке. Эмомали Рахмон приветствует гостей в летней беседке. Долгое рукопожатие с Владимиром Путиным. Протокольное фото — Путин, Назарбаев и Рахмон вместе в первом ряду.Впрочем, перед тем, как приступить к работе, лидеры стран содружества все-таки позволили себе осмотр парка, где свободно гуляют павлины. А сама встреча наполнена неповторимым колоритом Таджикистана.Выстроен почётный караул. Расстелена красная ковровая дорожка. Гигантский дворец. Здесь повсюду восточные орнаменты, узоры и даже многие сотрудники сегодня в национальных костюмах.Разговор начинается в дверях — и продолжается в зале, который по-таджикски называется позолоченным. Одна из главных тем — безопасность и борьба с наркотрафиком, которая требует координации правоохранительных органов разных стран. Но диалог — не только о взаимодействии в рамках Содружества, но и о двусторонних отношениях. В частности, России и Киргизии."Все планы, намеченные нами на предыдущих встречах, согласованные с обеих сторон, исполняются. У нас есть возможность сегодня сверить часы и посмотреть, как идет эта работа на практике", — обратился с констатацией факта к своему киргизскому коллеге Владимир Путин."Россия — главный инвестор киргизской экономики, она уверенно заняла первое место. И наш товарооборот из года в год увеличивается. Это нас радует", — подчеркнул в ответ президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков."В прошлом году товарооборот увеличился на 34 процента. Очень хороший показатель. Нужно посмотреть, что нужно сделать на будущее, чтобы сохранить эту позитивную динамику", — предложил ему глава российского гсоударства.Президент России кратко успел переговорить практически со всеми лидерами. Среди них, например, президент Молдавии Игорь Додон и премьер Армении Пашинян.Результат предметного диалога в рамках Содружества — рост товарооборота. В первом полугодии внутри СНГ он увеличился почти на 15 процентов и достиг 85 миллиардов долларов, подчеркнул Путин на заседании. И это несмотря на негативный внешний фон. Добиться бОльших успехов можно, по мнению Путина, расширяя взаимные расчеты в национальных валютах.Но объединяет разные страны не только экономика, но и русский язык. В школе в Душанбе преподавание ведется только на русском, рассказывают спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Скоро появится еще пять аналогичных образовательных учреждений, из России приедут 55 преподавателей. Главное, чтобы национальный вопрос никогда не был преградой.- А тебя как зовут? – спрашивает Валентина Матвиенко у одной из учениц русской школы.- Есения.- Есения? Какое имя красивое. Ты русская по национальности? – интересуется спикер Совета Федерации.- Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.- Супер! Молодец! Умница! Вот в этом — замечательная дружба наших народов России и Таджикистана. Здорово.Еще одна тема — подготовка к 75-летию Великой Победы. Сформирован детальный план, речь идет не только о торжествах, но прежде всего об адресной помощи ветеранам.Важнейшая часть встречи, по которой стороны подписывают документы — конвенцию о мирном космосе, программу совместных мер по борьбе с преступностью. Кроме того, страны Содружества намерены вместе противостоять киберпреступности.А журналисты обратили внимание на интересную деталь — у президента России на столе роман Пушкина "Евгений Онегин". Путин откладывал том для подписания документов, но едва появлялась свободная минута, возвращался к нему.А разговор о отношениях Москвы и Душанбе продолжается во Дворце нации. Перед появлением Путина и Рахмона у службы протокола и военных последние приготовления — все должно быть безупречно. Солдат почетного караула поправляет фуражку. Президенты входят в гигантский зал и продолжают разговор теперь уже о двустороннем диалоге. В свою очередь Путин отмечает гостеприимство Таджикистана."Вам удалось создать очень приятную и деловую в то же время атмосферу, которая привела к хорошим результатам совместной работы. Вам спасибо большое за гостеприимство. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются позитивно. В прошлом году рост товарооборота составил около 5%, а в этом году — уже 35. Это очень хороший показатель. И нам, конечно, нужно удержать набранный темп", — подчеркивает Путин.В Душанбе к встрече глав государств СНГ подготовились основательно. В городе — флаги стран участников. Не говоря уже о том, что сама столица — с иголочки. А гостей явно хотели удивить щедростью и радушием.Богатство Таджикистана — целые горы арбузов, дынь. Все настоящее. Почти вдвое выше человеческого роста. Изобилие фруктов дает понять — гостям в Таджикистане всегда рады.Эмомали Рахмон даже пригласил гостей в одно из хозяйств, где выращивают виноград и делают из него едва ли не произведения искусства. Радушно принимают в Таджикистане и прессу."Я дал поручение. Не сегодня, а до вашего приезда. Все журналисты, гости, операторы, все-все получите небольшой подарок президента. Сухофрукты, дыни, гранаты", — обращается к прессе председатель Совета глав государств СНГ, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.- А всем хватит?"Я думаю, что хватит", — улыбнулся в ответ глава Таджикистана.По окончании мероприятий Рахмон лично провожает Путина к трапу самолета. Они долго оживленно беседовали, не скрывая хорошего настроения.