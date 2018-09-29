Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала в США, что по ее мнению, российский президент Владимир Путин в финале чемпионата мира по футболу в Москве больше болел за хорватов.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович рассказала в США, что по ее мнению, российский президент Владимир Путин в финале чемпионата мира по футболу в Москве больше болел за хорватов.Как передает РИА Новости, об этом она поделилась, выступая в вашингтонском Брукингском институте.Грабар-Китарович добавила, что за кого болел президент России — "не имеет значения, важно, что он был очень добр, очень добр, он зашел в нашу и во французскую раздевалку".Матч между Хорватией и Францией 15 июля завершился победой французской сборной, которая стала, в итоге победительницей чемпионата мира 2018 года.Глава Хорватии отметила, что слушала выступление американского президента Дональда Трампа на Генсамблее ООН, где он говорил о том, что США будут помогать только тем странам, которые уважают их, что торговля должна быть свободной и честной.Колинда Грабар-Китарович подчеркнула, что в Хорватии тоже выступают за честные и уважительные отношения, однако ее страна является единственным членом Евросоюза, у которой нет соглашения об избежании двойного налогообложения с США, несмотря на то, что с 90-х годов Загреб просит Вашингтон заключить такой договор.