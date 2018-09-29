В шведском городе Лулео совершил экстренную посадку самолет авиакомпании SAS – во время полета у него загорелся один из двигателей. Лайнер приземлился на одном рабочем двигателе.

В шведском городе Лулео совершил экстренную посадку самолет авиакомпании SAS – во время полета у него загорелся один из двигателей. Лайнер приземлился на одном рабочем двигателе, сообщает "Интерфакс".Местные СМИ пишут, что двигатель был неисправен еще в начале полета, и уже через 15 минут перегрелся."Я увидела в иллюминатор, что из двигателя вырываются языки пламени", — рассказала пассажирка рейса. Женщина позвала стюардессу, а та, в свою очередь, сообщила о происходящем пилотам.Самолет следовал из аэропорта Кируна в Стокгольм. Никто из пассажиров не пострадал.