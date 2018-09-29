Глава МИД КНДР Ли Ён Хо выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД КНДР Ли Ён Хо выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости. В основном речь дипломата качалась отношениям с США и проблемам Корейского полуострова.Ли Ён Хо предупредил американцев, что путь санкций, выбранный США, приведет лишь к увеличению недоверия со стороны жителей Северной Кореи. "Представление, будто санкции поставят на колени, — это постоянная мечта людей, которые ничего о нас не знают", — заявил дипломат.В свою очередь, отметил Ли Ён Хо, КНДР старается убедить сообщество в своей приверженности миру, прекратив ядерные испытания и запуски ракет. КНДР считает эти шаги значимыми, но "не видит соответствующих ответных шагов со стороны США".По мнению Ли Ён Хо, денуклеаризации Корейского полуострова можно достичь только постепенно, "отдавая приоритет мерам по выстраиванию доверия".Министр иностранных дел КНДР в выступлении подчеркнул значимость договоренностей в ходе саммита лидеров Северной Кореи и США в Сингапуре. "Совместное заявление США и КНДР содержит все вопросы, касающиеся решения проблем Корейского полуострова в конечном итоге", — сказал министр.Впрочем, усиление санкционного режима со стороны США может привести к провалу соглашения. Основной проблемой в отношениях двух стран является отсутствие доверия, заключил дипломат.