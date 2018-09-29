Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает ее зарплаты (380 тысяч рублей). По ее словам, дополнительное представительские расходы депутатам не оплачивают, поэтому от этой зарплаты не остается ничего.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает ее зарплаты.В интервью радиостанции "Говорит Москва" она рассказала, что она получает 380 тысяч рублей в месяц, но так как дополнительное представительские расходы ей не оплачиваются, то "от этой зарплаты не остается ничего".Позже в разговоре с РИА она призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты. По ее словам, депутаты есть разные: кто-то получает дивиденды по вкладам или акциям, но такая возможность есть не у всех. К коммунистке обращаются люди с просьбами о помощи, но "когда не хватает денег на всех", ей приходится "выслушивать проклятия". Также она предложила обратить внимание на зарплаты сенаторов в Совете Федерации, министров и топ-менеджеров госкорпораций."Не надо считать нашу зарплату, она у нас разлетается вся, потому что за ней в очереди стоят люди", — подчеркнула Ганзя.Между тем зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов ("Единая Россия") положительно оценил предложение Веры Анатольевны и заявил, что парламентарии обсудят вопрос оплаты представительских расходов депутатам. По его словам, многие депутаты, в том числе и он, помогают избирателям из собственных денег. Романов пояснил, представительские расходы могут заключаться в оплате лекарств избирателю, если субъект не может оперативно их купить, и избиратель обращается к депутатам с просьбой помочь.Между тем ранее еще один народный избранник Николай Валуев процитировал фразу Василия Шукшина о том, что "бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Так он ответил на жалобу пенсионерки на плохое материальное положение. Это вызвало шквал негодования в Сети.Летом Госдума раскрыла размер зарплаты депутата: 388 тысяч рублей в месяц (или 338 тысяч рублей "на руки" после уплаты подоходного налога). Пенсии варьируются: 46,6 тысячи рублей (при исполнении обязанностей от 5 до 10 лет) и 63,5 тысячи рублей (при исполнении обязанностей более 10 лет).