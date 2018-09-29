Современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, которые планируют поставить в Сирию, способны буквально обезоружить израильские ВВС. Они подавят работу радаров, автоматизированных систем управления, связи, заявил первый заместитель главы концерна Радиоэлектронные технологии Владимир Михеев.

Современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, которые планируют поставить в Сирию, способны буквально обезоружить израильские ВВС. Они подавят работу радаров, автоматизированных систем управления, связи, заявил первый заместитель главы концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.Эти же комплексы должны вывести из строя высокоточные ракеты и бомбы, которое наводятся по координатам GPS: они просто заглушат сигналы навигационных спутников, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Михеева.В частности, Россия может передать Сирии комплексы РЭБ "Житель" и "Красуха-С4". Последний, например, адаптируют к новым условиям службы. Это значит, что он будет работать в одной системе с ЗРК, радарами и даже авиацией."Красуха-С4" – это одна из самых современных отечественных станций РЭБ. Ее главная задача – засечь, а потом ослепить практически любой авиационный радар на расстоянии до 300 километров. Жертвами "Красухи-С4" могут стать не только истребители, но и самолеты дальней радиолокационной разведки AWACS. А подавлением сотовой, спутниковой и радиосвязи противника займется станция "Житель". Она отключает все это в радиусе 20-30 километров.Также Михеев добавил, что в Сирии будет сформирована полноценная группировка РЭБ. К ней подключатся даже корабли, которые еще больше повысят ее эффективность. Помимо этого, в Арабской Республике создадут систему контроля воздушного движения и государственного опознавания, чтобы избежать дружественного огня.Напомним, 17 сентября в Сирии был сбит ракетой комплекса С-200 российский разведывательный Ил-20. Министерство обороны РФ уверено, что главные виновники гибели 15 россиян, которые находились на борту самолета, – пилоты истребителей F-16 ВВС Израиля. Они специально подставили Ил-20 под огонь сирийских систем противовоздушной обороны, чтобы ракета не попала в них.