Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что американка Кэтрин Майорга обвиняет его в изнасиловании и намерена подать в суд. Португалец заявил, что это является недостоверной информацией.

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что американка Кэтрин Майорга обвиняет его в изнасиловании и намерена подать в суд. Португалец заявил, что это является недостоверной информацией."Все это фальшивые новости, — сказал Роналду во время прямого эфира в своем личном Instagram. – Она просто хочет прославиться на счет моего имени. Это часть моей работы".Напомним, что ранее немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что в 2009 году в отеле Лас-Вегаса Роналду принудил гражданку США Кэтрин Майоргу к интимной близости. Как сообщает журнал, позже, чтобы информация не распространилась, португалец заплатил девушке порядка 375 тысяч долларов.Адвокаты Роналду уже готовятся подать в суд на Spiegel.