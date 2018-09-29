С трибуны 73-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об опасной тенденции. Он считает, что Запад стремится превратить Организацию по запрещению химоружия в средство и инструмент наказания неугодных правительств.

С трибуны 73-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил об опасной тенденции. Он считает, что Запад стремится превратить Организацию по запрещению химоружия в средство и инструмент наказания неугодных правительств.Лавров подчеркнул, что в деятельности ОЗХО нагнетаются негативные тенденции, которые рискуют подорвать независимый профессиональный статус этой структуры, сообщает ТАСС.Великобритании 27 июня 2018 года на специальной сессии конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия предложила расширить мандат ОЗХО. Проект Лондона поддержали 82 страны, еще 24 государства проголосовали против.После этого голосования ОЗХО дано право устанавливать виновных в применении химического оружия. Раньше это могли делать только международные суды и Совет Безопасности ООН. Теперь технический секретариат сможет принимать решения, которые ранее находились в исключительной прерогативе Совета Безопасности ООН.Изменения в мандате ОЗХО вступят в силу после ноябрьской конференции организации, которая пройдет в ноябре 2018 года.Россия права ОЗХО определять виновных в применении химоружия не признает и сомневается в возможности сохранить Организацию по запрещению химоружия и Конвенцию по запрещению химического оружия после принятия такого решения, предупредил Сергей Лавров в своем выступлении в Нью-Йорке.