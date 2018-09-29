Обвинения Соединенных Штатов Америки в адрес КНР в якобы имевшем место вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс США возможны лишь на основе фактов. Об этом глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Обвинения Соединенных Штатов Америки в адрес КНР в якобы имевшем место вмешательстве в промежуточные выборы в конгресс США возможны лишь на основе фактов. Об этом глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.Как подчеркнул Глава МИД России, такие вещи нужно предъявлять через факты. "Мы последние, кто заинтересован в том, чтобы кто-то вмешивался в чьи-то внутренние дела. Если есть какие-то подозрения, давайте предъявлять эти подозрения и о них разговаривать", — сказал Лавров.Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о том, что у США якобы есть улики, подтверждающие намерения Китая вмешаться в американские выборы. По мнению Трампа, КНР предпринимает попытки оказать влияние на выборы в конгресс США, которые состоятся в ноябре, с целью воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней администрации Соединенных Штатов.Министр иностранных дел КНР Ван И опроверг эти высказывания и подчеркнул, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств, передает ТАСС.