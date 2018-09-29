Минфин России ожидает снижения курса рубля к доллару.

Минфин России ожидает снижения курса рубля к доллару, пишет ТАСС. Как сказано в "Бюджетном прогнозе РФ", в период 2031-2035 годов один доллар будет стоить 73,9 рубля. Также финансовое ведомство прогнозирует мировые цены на нефть в диапазоне 40-50 долларов за баррель в указанные годы.По мнению экспертов, основное влияние на цену нефти окажет пороговая рентабельность. Для месторождений России и Ближний Восток она составляет 10-30 долларов за баррель. Добыча из сланцев США или битумных песков Канады рентабельна при 50-60 долларов за баррель. Отсюда следует, сказано в документе, экономических причин для сохранения высоких цен на нефть не существует.