В базу данных украинского сайта Миротворец внесли министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Этому предшествовало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины: утверждается, что на нем запечатлена выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья.

В базу данных украинского сайта "Миротворец" внесли министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В качестве причин названы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, угрозы вооруженным вторжением туда, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений там. Также заявлено об участии министра в провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства своей страны.Этому предшествовало появление видео, якобы снятого в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины: утверждается, что на нем запечатлена выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья. Глава украинского МИДа Павел Климкин тем временем заявил, что за выдачу украинцам венгерских паспортов Киев намерен выслать консула Венгрии.В Будапеште пообещали зеркальный ответ, передает ТАСС. А сам Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории дипмиссии была операцией спецслужб, что является нарушением международных правил.Сайт "Миротворец" публикует персональные данные журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, "провинились" перед украинским национализмом. Недавно в его базу, в частности, попали митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и один из основателей британской рок-группы Pink Floyd музыкант Роджер Уотерс.