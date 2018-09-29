Возгорание бензина на площади 80 квадратных метров произошло на установке АВТ Башнефть - Уфанефтехим.

На установке "АВТ" "Башнефть – Уфанефтехим" произошло возгорание бензина. Площадь возгорания – 80 квадратных метров.Силы и средства МЧС России и ООО "Роснефть — Пожарная безопасность" в количестве 14 единиц техники и 46 человек личного состава успешно ликвидировали пожар, передает ТАСС.Инцидент произошел из-за перелива топлива в емкости с последующим воспламенением.Пострадавших нет, угрозы населенным пунктам также нет, экологии также ничего не угрожает, передает РИА Новости.