Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 21-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры...

Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 21-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте поддельной денежной купюры номиналом 5 тысяч рублей.В полицию обратилась продавец магазина, расположенного на Можайском шоссе. Женщина сообщила, что неизвестный молодой человек купил алкогольную и табачную продукцию, расплатившись 5-тысячной купюрой. Присмотревшись к купюре, у женщины возникли сомнения в ее подлинности, и она незамедлительно обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО задержали подозреваемого на улице Вересаева.Установлено, что 21-летний приезжий получил от неустановленных соучастников поддельный банковский билет Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей. После чего сбыл его под видом купли-продажи алкогольной и табачной продукции и скрылся.Согласно справки об исследовании представленная купюра была выполнена комбинированным способом.По данному факту следствием ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39