Рубль — одна из самых недооцененных валют мира. К такому выводу пришли экономисты Deutsche Bank и предсказали скорое укрепление российской валюты. А вот доллар, напротив, таких лестных оценок в отчете банка не получил. Стоит ли верить прогнозу и куда пойдет курс в ближайшее время?

Рубль — одна из самых недооцененных валют мира. К такому выводу пришли экономисты Deutsche Bank и предсказали скорое укрепление российской валюты. А вот доллар, напротив, таких лестных оценок в отчете банка не получил. Стоит ли верить прогнозу и куда пойдет курс в ближайшее время?Заподозрить Deutsche Bank в предвзятой симпатии к рублю уж точно нельзя. В рейтинг попала 31 валюта. Экономисты сравнивали действующий курс и состояние экономики конкретной страны. В самых переоцененных, чей курс неоправданно высокий, оказались американский доллар, швейцарский франк, чешская крона, южнокорейская вона и тайский бат. А в тройке самых недооцененных — российский рубль, турецкая лира и колумбийский песо.По оценке Deutsche Bank, сегодня рубль на 15% слабее своего справедливого курса, но в будущем может укрепиться до 60 рублей за доллар. За последние две недели рубль и правда заметно окреп. С 10 сентября курс доллара снизился c 70 до 65 рублей, а евро — с почти 82 до 76 рублей. На эти выходные Центробанк установил курсы 65 рублей 59 копеек за доллар и 76 рублей 23 копейки за евро."У нас недавно курс был выше 70 рублей, и все говорили, что сейчас будет 80, все будет плохо и так далее. Сейчас мы пошли в другую сторону. У нас курс опустился ниже 66 рублей, сейчас появились оценки, что он будет 60, — говорит министр экономического развития Максим Орешкин. — В конце лета, до всей этой волатильности, у нас прогноз был в районе 64 рублей за доллар. Долгосрочная стабильность дороже всего, и ни в коем случае нельзя под этими колебаниями, какими-то отчетами принимать эмоциональное решение в ту или иную сторону".Рубль поддерживает не только цена на нефть (сегодня нефть марки Brent подорожала до 83 долларов за баррель). Во-первых, Россия устойчива ко внешним шокам. Во-вторых, поддержка ЦБ. В сентябре Банк России впервые с 2014-го повысил ключевую ставку и отказался закупать валюту до января."Центральный банк принял определенные решения, рынок в целом успокоился, — говорит Орешкин. — Все это вместе, конечно же, сыграло на то, что рубль стабилизировался и вернулся уровню, который мы видели летом. В долгосрочном периоде у нас инфляция не будет сильно отклоняться от 4 процентов. Это будет обеспечивать устойчивость валюты. У нас новые бюджетные правила. У нас новый механизм покупки и продажи валюты на валютном рынке. Все это вместе работает на то, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость и стабильность".Риском для рубля называют возможные санкции. Но, похоже, Конгресс США не успеет их принять до выборов в ноябре.