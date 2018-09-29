На вооружение украинской армии поступила разработка Харьковского конструкторского бюро — БТР-4 Буцефал, однако в провозглашенной Луганской народной республике ее не боятся, поскольку БТР-4 поражается даже стрелковым оружием.

На вооружение украинской армии поступила разработка Харьковского конструкторского бюро — БТР-4 "Буцефал", однако в провозглашенной Луганской народной республике ее не боятся."Этот факт абсолютно не угрожает безопасности нашей республики, поскольку БТР-4 поражается даже стрелковым оружием", — заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, "так называемую новейшую разработку" БТР-4 "Буцефал" еще до начала конфликта в Донбассе Украина пыталась продать в ряд других стран, но все машины были возвращены из-за того, что в их конструкции были выявлены серьезные недочеты. И теперь "Буцефалы" будут переправлены на линию соприкосновения, для Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.