Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено

В столице состоялась торжественная церемония открытия эстафеты огня зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в г. Красноярске. Эстафета проходила по набережной Москвы реки от Васильевского спуска до Олимпийского комплекса Лужники. Торжественная церемония завершилась праздничным концертом. Сотрудники полиции во взаимодействии с Росгвардией обеспечили охрану общественного правопорядка и безопасности граждан. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено