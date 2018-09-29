Неадекватный мужчина, возмущенный тем, что ему отказались обменять неисправный подержанный гаджет, устроил пожар в комиссионном магазине. Полиция задержала злоумышленника, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Камеры наблюдения, установленные в комиссионном магазине, расположенном на бульваре Строителей в Кемерове, запечатлели момент поджога помещения торговой точки, произошедшего в минувший понедельник, 24 сентября.По словам автора ролика, мужчина приобрел в магазине подержанный мобильный телефон и через два дня вернулся, чтобы сдать его по гарантии, однако получил отказ, так как с "телефона капала вода"."Пришел через 50 минут, облил дверь, влил в помещение и поджег. При этом сам себе опалил по локоть руку, кожа слезла", — описал дальнейшие события один из участников произошедшего.Работники оперативно отреагировали на акт агрессии и при помощи тревожной кнопки объявили пожарную тревогу после чего пустили в ход огнетушители, которые, как отметил пользователь, опубликовавший видео, "с запасом были приобретены после "Зимней вишни".Примечательно, что подожженный выход является единственной возможностью покинуть помещение, где в момент возгорания находилось несколько человек.Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ, поджигатель подтвердил версию сотрудников магазине о конфликте, возникшем на почве отсутствия консенсуса по вопросу возврата неисправного гаджета.В отношении задержанного — ранее судимого 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок до пяти лет.