Полицейские применили силу против демонстрантов, собравшихся на площади святого Иакова в столице Каталонии, чтобы отметить первую годовщину референдума, после которого правительство региона совершило неудачную попытку провозглашения независимости от Испании.

В субботу, 29 сентября, в столице Каталонии сотрудники полиции применили силу против участников демонстрации, пришедших на площадь святого Иакова в Барселоне.Между сторонниками независимости региона и сотрудниками правоохранительных органов возник конфликт. Последние попытались охладить пыл манифестантов силой.Столкновения произошли в тот момент, когда митингующие двинулись в сторону полицейского управления, где, в свою очередь, в свободное от службы время митинговали стражи порядка, требовавшие повышения заработной платы.В итоге в ход пошли дубинки, а в полицию полетели различные предметы и краска.О пострадавших не сообщается, однако известно, что как минимум один человек задержан.Напомним, что в октябре минувшего года в Каталонии прошел референдум, по результатам которого власти автономии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Испании и образование Каталонской Республики. Это привело к введению прямого управления из Мадрида в регионе.