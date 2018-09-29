Основатель американского телеканала CNN Тед Тёрнер рассказал, что страдает от нейродегенеративного заболевания, которое на определенных стадиях приводит к галлюцинациям, нарушениям памяти и другим симптомам.

Основатель американского телеканала CNN Тед Тёрнер рассказал, что страдает от нейродегенеративного заболевания, которое на определенных стадиях приводит к галлюцинациям, нарушениям памяти и другим симптомам.В интервью телеканалу CBS Тёрнер рассказал, что это умеренная форма того, что бывает у людей с болезнью Альцгеймера. "Это похоже, но не настолько плохо", — пояснил бизнесмен.Сначала Тёрнер не смог назвать заболевание, признавшись, что забыл его. Но позднее вспомнил точный диагноз – "деменция с тельцами Леви". Как рассказал бизнесмен, среди симптомов – забывчивость и усталость. Ранее врачи диагностировали у него маниакальную депрессию, но, как считает Тёрнер, это было ошибкой.Американский бизнесмен Тед Тёрнер основал телеканал CNN в 1980 году, напоминает РИА Новости. Позднее CNN стал первым кабельным телеканалом, который осуществлял вещание круглосуточно. По данным журнала Forbes на сентябрь текущего года, состояние Тёрнера оценивается в 2,2 миллиарда долларов.