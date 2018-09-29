Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.Как передает ТАСС, об этом сообщили в Международном суде.В документе утверждается, что Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года считает — дипмиссия государства, направляющего своего представителя, должна быть размещена на территории страны, принимающей такого представителя, а следовательно перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим является на нарушением Венской конвенции.В иске требуется, чтобы Международный факт зафиксировать факт нарушения и потребовать от Вашингтона, чтобы он восстановил статус-кво, а также потребовать, чтобы в будущем США больше так не делали.Статус Иерусалима является одной из самых оспариваемых проблем в многолетнем палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе Шестидневной войны 1967 года и считают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля.Палестинцы желают сделать восточную часть города столицей своего будущего государства.В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о переносе американского посольства в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года, несмотря на бурные протесты палестинцев, вылившиеся в массовые беспорядки и столкновения с израильской полицией и армией.