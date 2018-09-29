Бракоразводный процесс со Степаненко и обсуждение журналистами личной жизни Евгения Петросяна болезненно ударил по психическому состоянию артиста. Недавно он выместил свой гнев на поклоннике в Сети.

Бракоразводный процесс со Степаненко и обсуждение журналистами личной жизни Евгения Петросяна болезненно ударил по психическому состоянию артиста. Недавно он выместил свой гнев на поклоннике в Сети.Евгений Петросян разместил в своем Instagram фотографию, на которой он запечатлен в роскошном пестром свитере. Юморист выглядел посвежевшим и радостным.Большинство поклонников юмориста не придали особого значения внешнему виду кумира, так его одежда вполне соответствовала стилю Петросяна. Однако одному пользователю захотелось полюбопытствовать, почему Евгений Ваганович остановил выбор именно на этом предмете гардероба.