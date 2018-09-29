Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене с мировым рекордом. 26-летний россиянин первенствовал на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Его результат составил 50,26 секунды.

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира в голландском Эйндховене с мировым рекордом. 26-летний россиянин первенствовал на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Его результат составил 50,26 секунды.Примечательно, что Морозов превзошел свое же прежнее достижение, которое было установлено в августе 2016-го года на этапе Кубка мира в Берлине. Тогда рекорд составлял 50,30 секунды.На втором месте расположился японский пловец Дайя Сэто с результатом 51,40 секунды, третьим стал представитель США Майкл Эндрю. Его показатели равны 51,76 секунды.