Сотрудники ОМВД России по району Ясенево провели встречу с родителями учащихся 9-11 классов на тему: «Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних»...

В целях профилактики правонарушений и обеспечения безопасности подрастающего поколения сотрудники ОМВД России по району Ясенево провели встречу с родителями учащихся 9-11 классов на тему: «Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних».В мероприятии приняли участие начальник Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ясенево майор полиции Наталья Кряжкова, сотрудники Прокуратуры ЮЗАО, представители аппарата депутата Московской городской думы Александра Семенникова, директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1694 Ясенево» профессор, депутат муниципального округа Ясенево Вячеслав Бокарев, а также члены Молодежного волонтерского клуба Префектуры ЮЗАО.В ходе беседы Наталья Кряжкова рассказала о важности предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними и формирования у взрослых ответственного отношения к воспитанию детей, контроля за проведением их досуга и учебы. Начальник Отдела по делам несовершеннолетних предупредила родителей о необходимости следить за подростками, уделяя особое внимание тому, чем увлекается ребенок в Интернете и какие сайты он посещает.В свою очередь сотрудники прокуратуры рассказали родителям о профилактике, направленной на формирование негативного отношения у подростов к различным неформальным объединениям. В случае общения с подобными представителями незамедлительно информировать сотрудников полиции.В ходе встречи всем присутствующим напомнили о порядке наступления уголовной и административной ответственности лица, не достигшего 18-летнего возраста, а также об ответственности, предусмотренной законодателем в отношении родителей, либо законных представителей в случае совершения подростком противоправных действий.Родители школьников внимательно выслушали рекомендации полицейских и специалистов, а в завершение встречи задали интересующие их вопросы, получив подробные ответы.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56