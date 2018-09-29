Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил вопрос энергобезопасности в странах НАТО с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил вопрос энергобезопасности в странах НАТО с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента США.Встреча прошла в пятницу на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны сошлись во мнении относительно регионального взаимодействия по безопасности. Планируется активизировать взаимодействие в сфере противовоздушной обороны и энергетической безопасности.Помимо этих вопросов Помпео, Грибаускайте и Сульберг обсудили планы усилить кооперацию по энергобезопасности. В том числе, в пределах НАТО. Ранее эта тема была закреплена в декларации саммита НАТО 2018 года.