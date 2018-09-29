Сообщения об идентификации британской полицией и спецслужбами еще одного якобы причастного к отравлению в Солсбери россиянина - новый виток кампании по очернению России и попытке ее изоляции. Вся ситуация с делом Скрипалей - хорошо продуманная провокация.

Сообщения об идентификации британской полицией и спецслужбами еще одного якобы причастного к отравлению в Солсбери россиянина — новый виток кампании по очернению России и попытке ее изоляции. Вся ситуация с "делом Скрипалей" — хорошо продуманная провокация. Эти заявления сделал пресс-секретарь российского посольства в Лондоне."Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную мыльную оперу: изо дня в день в СМИ звучат ссылки на некие анонимные источники в британских спецслужбах, тиражируются многочисленные версии и утечки, достоверность которых невозможно проверить," — цитирует РИА Новости заявление российского дипломата.При этом британские власти наотрез отказываются от взаимодействия с Россией, не предоставляют и не запрашивают информацию по официальным каналам, а также нарушают порядка пяти международных конвенций и старательно засекречивают все обстоятельства отравления Скрипалей.66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на лавочке у торгового центра в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу же обвинила в их отравлении Москву.Представитель российского посольства в Лондоне отметил, что самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел. Совершенно неизвестно где они и что с ними. Также нельзя проверить и токсичность вещества, которым отравились Скрипали."Мы пытаемся понять, почему британские власти ведут себя именно так, и не находим иного правдоподобного объяснения, кроме того, что вся ситуация вокруг дела Скрипалей является хорошо продуманной провокацией", — подчеркнул сотрудник российского посольства в Лондоне.МИД России направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот. Российские дипломаты требовали предоставить Москве доступ к расследованию, к пострадавшим российским гражданам. Также Смоленская площадь обращалась к Лондону с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования. Британские власти на эти обращение не отреагировали.5 сентября британская прокуратура предъявила обвинения в отравлении Скрипалей и покушении на жизнь британского полицейского Ника Бейли двум россиянам — Александру Петрову и Руслану Боширову. При этом Тереза Мэй заявила, что подозреваемые являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ.Доказательства вины Москвы ошеломляющие, заявлял еще в марте глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Однако обвинения оказались пустышкой: глава секретной военной химической лаборатории в Портон-Дауне заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения отравляющего вещества, выявленного у Скрипалей. МИД Британии заявил позже, что обвинения были сделаны не на основе фактов, а на основании оценок.По мнению работающих в Великобритании российских дипломатов, вбросы в британскую прессу по "делу Скрипалей" призваны отвлечь британское общество от реальных проблем, связанных с Brexit – выходом Великобритании из Евросоюза.