Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) уже поставляются в Сирию. Россия начала поставлять их после инцидента со сбитым у берегов Сирии российским самолетом Ил-20, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Лавров сообщил, что Минобороны России представило полную информацию по трагедии международному сообществу. И напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что Россия будет защищать свой контингент на территории Сирии.24 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии С-300 в течение двух недель из-за инцидента со сбитым российским самолетом Ил-20. На борту Ил-20 находились 15 военнослужащих, передает ТАСС.С-300 — семейство зенитно-ракетных комплексов , способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров — до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300, в частности ракет-перехватчиков.