Прокуратура Соединенных Штатов Америки приняла решение требовать наказания в виде смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который обвиняется в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке 31 октября 2017 года.

Прокуратура Соединенных Штатов Америки приняла решение требовать наказания в виде смертной казни для уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, который обвиняется в совершении теракта и убийстве восьми человек в Нью-Йорке 31 октября 2017 года.В последний раз высшая мера наказания по итогам разбирательства в федеральном суде штата Нью-Йорк была приведена в исполнение в 1953 году, напоминает ТАСС. Тогда казнили Этель и Юлиуса Розенбергов, обвиненных в "атомном шпионаже" в пользу СССР.31 октября прошлого года Сайфулло Саипов проехал на пикапе на большой скорости по полосе, выделенной для велосипедистов, вдоль одной из улиц Нью-Йорка на берегу реки Гудзон, давя всех на своем пути. В результате нападения, которое власти США назвали терактом, погибли восемь человек, более 10 получили травмы. Злоумышленника ранили и арестовали. Позднее Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).В настоящее время обвиняемый не признает своей вины и находится под стражей без возможности выхода на свободу под залог.