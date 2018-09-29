Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на Первом канале. В ходе нокаутов Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе выбрали финалистов проекта Голос 60+ .

Завершился третий выпуск нашумевшего шоу на "Первом канале". В ходе "нокаутов" Леонид Агутин, Лев Лещенко, Пелагея и Валерий Меладзе выбрали финалистов проекта "Голос 60+" .Больше всего зрителям запомнилась Пелагея, так как перед ней стоял трудный выбор. Эксперту предстояло отправить домой троих подопечных.Не сумев сдержать слез, она отправила в финал Лидию Музалеву и Ольгу Муравину. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", – разоткровенничалась последняя.Стоит отметить, что не все покинувшие члены команды Пелагеи ушли ни с чем. Так, Наталья Бутусова покорила зрителей новой прической и цветом волос.В команде Лещенко остались Евгений Стругальский и Виктор Зуев. Навруз Ахмедов, в свою очередь, на прощание подарил наставникам и ведущему портреты, написанные его кистью.Леонид Агутин на сохранил под крылом Николая Арутюнова и Николая Агутина. "Я понял, что зрители хотят и дальше видеть его в эфире", – объяснил певец. Шоу "Голос. 60+" выходит каждую пятницу в 21:30 на "Первом канале".