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<a href="http://33live.ru/novosti/29-09-2018-rekordsmenka-alina-zagitova-obyasnila-blistatelnyj-triumf-na-ldu.html" target="_blank">Рекордсменка Алина Загитова объяснила блистательный триумф на льду</a> - Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на турнире Nebelhorn Trophy в Германии. По словам спортсменки, ей есть куда стремиться.