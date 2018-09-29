В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. В пятом туре и мужская, и женская сборные России одержали уверенные победы.

В Батуми продолжается Всемирная шахматная олимпиада. В пятом туре и мужская, и женская сборные России одержали уверенные победы.Наша мужская команда выиграла у сборной Перу 3:1. Сергей Карякин и Владимир Крамник свои партии выиграли, а Ян Непомнящий и Никита Витюгов сыграли вничью. После пяти туров у россиян четыре победы и одно поражение.Женская сборная победила команду Германии 3,5:0,5. Победы на счету Александры Костенюк, Александры Горячкиной и Валентины Гуниной. Ольга Гиря завершила свою партию вничью. Наши девушки выиграли четыре встречи при одном поражении.