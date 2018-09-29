Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит в голландском Эйндховене. Пятикратная чемпионка мира праздновала успех в заплыве дистанции 200 метров брассом. Ее результат составил 2 минуты 15,62 секунды.

Российская пловчиха Юлия Ефимова заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит в голландском Эйндховене. Пятикратная чемпионка мира праздновала успех в заплыве дистанции 200 метров брассом. Ее результат составил 2 минуты 15,62 секунды.Примечательно, что помимо Ефимовой на пьедестале расположилась еще одна российская пловчиха Виталина Симонова, которая преодолела дистанцию за 2 минуты 19,65 секунды. Замкнула тройку лучших испанка Джессика Валь с результатом 2.20,06.Также отметим место на пьедестале Анны Егоровой, которая заняла третье место в дисциплине 400 метров кролем. В мужской сетке еще одной победы добился россиянин Кирилл Пригода, одержавший победу на дистанции 100 метров брассом. Его время составило 56,88 секунды.Напомним, что ранее Владимир Морозов установил мировой рекорд в заплыве на 100 метров комплексным плаванием.