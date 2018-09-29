Если Константинополь предоставит раскольнической церкви на Украине автокефалию, Русская Православная Церковь прервет с ним евхаристическое общение, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Если Константинополь предоставит раскольнической церкви на Украине автокефалию, Русская Православная Церковь прервет с ним евхаристическое общение, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Автокефалия, по его словам, спровоцирует на Украине новые захваты храмов радикалами. Так, в Ивано-Франковской области это уже произошло – пострадали люди.В свою очередь, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Андрей Волков рассказал ТАСС, что РПЦ не может инициировать общее обсуждение автокефалии среди православных, это прерогатива Вселенского патриарха, но подобное обсуждение в другом формате могут организовать старшие церкви. По словам Волкова, с таким предложением мог бы выступить собор Александрийского, иерусалимского и Антиохийского патриархатов, но, в любом случае, "нужно набраться терпения" и подождать, когда свое мнение по поводу автокефалии выскажут все поместные церкви.В настоящее время на Украине действует каноническая Украинская Православная Церковь и две структуры, которые мировое православие не признает. 7 сентября Константинопольская церковь назначила трех экзархов (посланников) в Киев. В РПЦ это назвали грубейшим попранием церковных канонов и приостановили поминовение патриарха Варфоломея и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Однако это не означало полного разрыва общения – прихожане по-прежнему могли причащаться в храмах Константинопольской церкви.