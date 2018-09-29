Петр Порошенко мог бы стать величайшим деятелем Украины, но променял эту возможность на несколько миллиардов долларов. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Петр Порошенко мог бы стать величайшим деятелем Украины, но "променял эту возможность на несколько миллиардов долларов". Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.Как уточнил Саакашвили, Порошенко мог бы стать более великим, чем Хмельницкий или Мазепа. "Он мог бы стать новым Черчиллем Европы. Я верил в его амбицию, а у него одна амбиция – лавочника с бессарабского привоза", — сказал Саакашвили.Также он назвал последние пять лет президентства Порошенко потерянными для народа Украины, передает РИА Новости. "Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности", — подчеркнул Саакашвили.Также он посоветовал Порошенко найти хорошего адвоката, добавив, что вскоре украинского президента могут судить за коррупцию, хищения имущества Украины, за то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, и за государственную измену.